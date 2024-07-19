Третьяков Василий Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Василий Михаилович

Третьяков Василий Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Третьяков Василий Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
10,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2280
Третьяков Василий Михаилович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Третьяков Василий Михаилович мещ. (Пельгор. в.)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.