Тернов Карл
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Тернов Карл
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- крестьянство
- Ценз
- 29,7
- Губерния
- Санкт-Петербургская губерния
- Уезд
- Новоладожский уезд
- Волость
- Тигодская волость
- Место
- Карловка
- Место события
- Карловка, Тигодская волость, Новоладожский уезд, Санкт-Петербургская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2278
Тернов Карл - сословие: крестьянство
- Текст оригинальной записи
- Тернов Карл кр. дер. Карловки Тигодской в. Новолад. у.
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