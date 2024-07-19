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Тернов Карл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тернов Карл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
29,7
Губерния
Санкт-Петербургская губерния
Уезд
Новоладожский уезд
Волость
Тигодская волость
Место
Карловка
Место события
Карловка, Тигодская волость, Новоладожский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2278
Тернов Карл - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тернов Карл кр. дер. Карловки Тигодской в. Новолад. у.

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