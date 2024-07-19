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Тюменев Илья Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тюменев Илья Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
89,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место
Тюменево
Место события
Тюменево, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2277
Тюменев Илья Федорович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Тюменев Илья Федорович пот. поч. гражд. (п. Тюменево Пельгорской вол.)

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