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Скерст Эдуард Готлибович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Скерст Эдуард Готлибович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
117,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2275
Скерст Эдуард Готлибович
Текст оригинальной записи
Скерст Эдуард Готлибович Вильмарнский гражд.

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