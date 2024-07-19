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Стрель Ян Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Стрель Ян Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
29,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место события
Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2266
Стрель Ян Яков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Стрель Ян Яков кр. 2-го Нащинского об. Трясов. в.

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