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Сарин Василий Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сарин Василий Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
21,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место
Хлевищ
Место события
Хлевищ, Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2261
Сарин Василий Николаев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сарин Василий Николаев кр. д. Хлевищ Троиц. в.

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