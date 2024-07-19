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Спруде Андрей Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спруде Андрей Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2258
Спруде Андрей Иванов - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Спруде Андрей Иванов Новгородский мещ.

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