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Селезнев Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Селезнев Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место события
Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2257
Селезнев Василий Иванович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Селезнев Василий Иванович мещ. Троиц. в.

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