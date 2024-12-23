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Стахеев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Стахеев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Дорогобуж
Место события
Дорогобуж, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2254
Стахеев Николай - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Стахеев Николай кр. д. Дорогобуж Чернов. в.

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