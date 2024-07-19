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Сийяз Томас

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сийяз Томас
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
26,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Подберезская волость
Место
Германова
Место события
Германова, Подберезская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2235
Сийяз Томас - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сийяз Томас кр. д. Германова Подберез. в.

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