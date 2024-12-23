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Силин Семен Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Силин Семен Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
16,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Подберезская волость
Место
Чечулина
Место события
Чечулина, Подберезская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2233
Силин Семен Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Силин Семен Иванов кр. д. Чечулина Подберез. в.

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