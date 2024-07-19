Степанов Николай Евстафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Николай Евстафьев

Степанов Николай Евстафьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Николай Евстафьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
35,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Кусопи
Место события
Кусопи, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2232
Степанов Николай Евстафьев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Николай Евстафьев кр. д. Кусопи Чернов. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.