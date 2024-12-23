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Степанов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
68,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Толстякова
Место события
Толстякова, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2230
Степанов Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Иван кр. д. Толстякова Трясов. в.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1868
Неизвестно
Толстиково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

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