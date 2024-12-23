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Стафеев Ноколай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Стафеев Ноколай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
106,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Дорогобуж
Место события
Дорогобуж, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2227
Стафеев Ноколай - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Стафеев Ноколай кр. д. Дорогобуж Чернов. в.

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