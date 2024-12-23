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Степанов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
43
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Скачели
Место события
Скачели, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2226
Степанов Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Александр кр. д. Скачели Чернов. в.

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