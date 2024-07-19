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Сусанин Иван Ефимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сусанин Иван Ефимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
37,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2224
Сусанин Иван Ефимович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Сусанин Иван Ефимович дворянин

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