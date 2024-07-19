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Скальберг Вилиом Якобов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Скальберг Вилиом Якобов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
40,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2222
Скальберг Вилиом Якобов - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Скальберг Вилиом Якобов С.-Петербург. мещ.

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