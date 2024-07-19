Севастьянов Калина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Калина

Севастьянов Калина

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Севастьянов Калина
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
43,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2221
Севастьянов Калина - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Севастьянов Калина кр. д. Кусони Чернов. у.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.