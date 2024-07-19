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Сатц-Перу Яп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сатц-Перу Яп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
40
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Подберезская волость
Место
Ложитова
Место события
Ложитова, Подберезская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2215
Сатц-Перу Яп - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сатц-Перу Яп кр. д. Ложитова Подберез. в.

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