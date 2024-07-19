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Соколов Николай Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Николай Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
49,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2214
Соколов Николай Матвеевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Соколов Николай Матвеевич кр. Крест. у. д. Машенки

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