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Степанов Елисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Елисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
14,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Горенки
Место события
Горенки, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2210
Степанов Елисей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Елисей кр. д. Горенки Селогор. в.

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