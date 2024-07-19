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Сабельский Дмитрий Семенов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сабельский Дмитрий Семенов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
17,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Гузей
Место события
Гузей, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2208
Сабельский Дмитрий Семенов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сабельский Дмитрий Семенов кр. с. Гузей Селогор. в.

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