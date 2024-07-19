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Сергеер Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеер Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
14,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Лубуниц
Место события
Лубуниц, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2200
Сергеер Андрей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сергеер Андрей кр. д. Лубуниц Селогор. в.

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