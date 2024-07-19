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Савельев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Каменных Полян
Место события
Каменных Полян, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2192
Савельев Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Савельев Иван кр. д. Каменных Полян Тесов. в.

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