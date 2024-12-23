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Савельев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Хрепелки
Место события
Хрепелки, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2191
Савельев Василий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Савельев Василий кр. д. Хрепелки Тесов. в.

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