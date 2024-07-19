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Семенов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
15,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Машковых Полян
Место события
Машковых Полян, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2187
Семенов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Семенов Петр кр. д. Машковых Полян Тесов. в.

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