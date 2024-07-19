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Сергеев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
34
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Машковых Полян
Место события
Машковых Полян, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2184
Сергеев Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сергеев Федор кр. д. Машковых Полян Тесов. в.

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