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Семенов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Куболова
Место события
Куболова, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2181
Семенов Михаил - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Семенов Михаил кр. д. Куболова Тесов. в.

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