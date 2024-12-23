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Сергеев Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
27,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Клюкошиц
Место события
Клюкошиц, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2180
Сергеев Антон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сергеев Антон кр. д. Клюкошиц Тесов. в.

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