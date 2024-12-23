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Сафонов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сафонов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
18,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Клюкошиц
Место события
Клюкошиц, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2171
Сафонов Семен - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сафонов Семен кр. д. Клюкошиц Тесов. в.

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