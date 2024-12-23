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Степанов Колина

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Колина
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
24,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Ясно
Место события
Ясно, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2166
Степанов Колина - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Колина кр. д. Ясно Тесов. в.

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