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Самсонов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Загорья
Место события
Загорья, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2158
Самсонов Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Самсонов Александр кр. д. Загорья Тесов. в.

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