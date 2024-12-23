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Сидоров Александр Григорьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сидоров Александр Григорьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
104
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2155
Сидоров Александр Григорьев
Текст оригинальной записи
Сидоров Александр Григорьев д. Поддубья Тесов. в.

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