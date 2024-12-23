Сергеев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Никифор

Сергеев Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
31,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Кусонь
Место события
Кусонь, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2149
Сергеев Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сергеев Никифор кр. д. Кусонь Тесов. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.