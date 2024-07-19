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Сиим Юрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сиим Юрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
40
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Гор
Место события
Гор, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2147
Сиим Юрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сиим Юрий кр. с. Гор Селогор. в.

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