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Самсонов Михаил Афанасьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Михаил Афанасьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
144,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место события
Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2146
Самсонов Михаил Афанасьевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Самсонов Михаил Афанасьевич дворян. Тесов. в.

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