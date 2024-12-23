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Соколов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
59
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Радоли
Место события
Радоли, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2128
Соколов Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Соколов Алексей кр. д. Радоли Самокр. в.

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