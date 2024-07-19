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Спиридонов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спиридонов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Хвосца
Место события
Хвосца, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2126
Спиридонов Павел - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Спиридонов Павел кр. д. Хвосца Самокраж. в.

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