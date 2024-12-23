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Самсонов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Хочуней
Место события
Хочуней, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2114
Самсонов Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Самсонов Дмитрий кр. д. Хочуней Самокраж. в.

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