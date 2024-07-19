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Соловьев Николай Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Николай Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
358
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Медведь
Место события
Медведь, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2104
Соловьев Николай Иванович - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Соловьев Николай Иванович отст. унт. офиц. с. Медведь

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