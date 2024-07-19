Степанов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Иван Иванович

Степанов Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
982
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Медведь
Место события
Медведь, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2103
Степанов Иван Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Иван Иванович кр. с. Медведь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.