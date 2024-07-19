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Силен Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Силен Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1251 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Медвед
Место события
Медвед, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2102
Силен Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Силен Александр кр. с. Медвед

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