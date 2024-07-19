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Соколов Филип Ефимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Филип Ефимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
0,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Косицка
Место события
Косицка, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2099
Соколов Филип Ефимов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Соколов Филип Ефимов кр. с. Косицка

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