Савельев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Иван

Савельев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Подборовья
Место события
Подборовья, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2097
Савельев Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Савельев Иван кр. д. Подборовья Самокр. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.