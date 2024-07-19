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Саляков Василий Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Саляков Василий Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Шимска
Место события
Шимска, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2096
Саляков Василий Андреев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Саляков Василий Андреев кр. с. Шимска

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