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Сидоров Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сидоров Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косицкая волость
Место
Бол. Теребонь
Место события
Бол. Теребонь, Косицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2094
Сидоров Владимир - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сидоров Владимир кр. д. Бол. Теребонь Косиц. к.

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