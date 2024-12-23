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Севастьянов Ефим Дмитр*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Севастьянов Ефим Дмитр*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
27,0 д. / 307р
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Шимская волость
Место
Теребутиц
Место события
Теребутиц, Шимская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2089
Севастьянов Ефим Дмитр* - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Севастьянов Ефим Дмитр. кр. д. Теребутиц Шим. в.

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