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Сергеев Иван Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Иван Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Шимская волость
Место
Шимска
Место события
Шимска, Шимская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2086
Сергеев Иван Васильев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сергеев Иван Васильев кр. с. Шимска Шимск. в.

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