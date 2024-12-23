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Степанов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
64,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косицкая волость
Место
Глухого Бережка
Место события
Глухого Бережка, Косицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2085
Степанов Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Алексей кр. д. Глухого Бережка Косиц. в.

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