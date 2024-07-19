Степанов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Степан

Степанов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
38,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Спасско-Полистьская волость
Место
Ольховки
Место события
Ольховки, Спасско-Полистьская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2081
Степанов Степан - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Степан кр. д. Ольховки Спасско-Полистьской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.